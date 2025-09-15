ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲ | 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:11 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Photos: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಿಂಚು
Photos: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಿಂಚು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025– ಗಜಪಡೆಗೆ ಕುಶಾಲತೋಪಿನ ತಾಲೀಮು
ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025– ಗಜಪಡೆಗೆ ಕುಶಾಲತೋಪಿನ ತಾಲೀಮು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ: ಮೋದಿಗೆ ನಿತೀಶ್‌
ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ: ಮೋದಿಗೆ ನಿತೀಶ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತನಗಾಗಿ 600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ!
ತನಗಾಗಿ 600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ!
ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾನಿ: ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾನಿ: ಅಧ್ಯಯನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಡಿಕೇರಿ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಕಾವೇರಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ
ಮಡಿಕೇರಿ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಕಾವೇರಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ: ಉಳ್ಳಾಲದ ಯುವಕ ಸಾವು
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ: ಉಳ್ಳಾಲದ ಯುವಕ ಸಾವು
DelhiRecruitmentdoctor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT