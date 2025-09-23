<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6–10ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ’ಯು (ಎಚ್ಕ್ಯೂ–ಐಡಿಎಸ್) ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್’ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೇನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>