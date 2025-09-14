ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಹುಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ EC ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಸಿಇಸಿ ಖುರೇಷಿ

ಮತ ಕಳ್ಳತನ: ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:05 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:05 IST
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಓಲೈಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಎಸ್‌.ವೈ.ಖುರೇಷಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ 
Rahul GandhiElection CommissionBihar

