ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗಂಡ: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳ್ಳತನದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ..

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:06 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Crimetheft

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT