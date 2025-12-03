₹1 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಹರಿಯಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ₹1.17 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ವಿಜ್ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ ವಾರ HR-88-B-8888 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹1,000 ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ₹10,000 ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. </p><p>‘ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ₹1.17 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ₹10 ಸಾವಿರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಜನ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>