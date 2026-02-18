AI Summit: ಚೀನಾದ ರೋಬೊವನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಯ ಮಳಿಗೆ ತೆರವು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರೋಬೊ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು AI Impact Summit ಮೇಳದಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೋಬೊ ನಾಯಿಯನ್ನು ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಐ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ವಿವಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>'ರೋಬೊ ನಾಯಿ' ವಿಚಾರವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿವಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿರ್ಮಾಣ (Develop) ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Development) ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು 'ರೋಬೊ ನಾಯಿ'ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋದನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ರೋಬೊ ನಾಯಿ'ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಬೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೌರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಚೀನಾದ ರೋಬೊ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಗಾಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿವಿ: ಟೀಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>