ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ರಕ್ಷಣೆ | ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯ: ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್‌.ಗವಾಯಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:04 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:04 IST
ಬಾಲಕಿಯರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
ಬಿ.ಆರ್‌.ಗವಾಯಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
Supreme CourtGavayigirl child

