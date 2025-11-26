ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಲಾಲ್‌ ಮಾಂಸ: ನೋಟಿಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗುವ ಜತೆಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಭೋಪಾಲ್ನ ಸುನಿಲ್ ಅಹಿರ್ವರ್ ಎಂಬವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ–1993ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 12ರ ಅನ್ವಯ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕು, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ‘ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೇ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದೂ ಸುನಿಲ್ ದೂರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಾನೂಂಗೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪೀಠವು ಸುನಿಲ್ ಅವರ ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>