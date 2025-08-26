ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:56 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Odisha Flood |170 ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Odisha Flood |170 ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ
Odisha Flood |170 ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮೇಘಸ್ಫೋಟ | ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೇಘಸ್ಫೋಟ | ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ
ಮೇಘಸ್ಫೋಟ | ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ
Rain alertFloodHimachal PradeshLandslide

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT