ಅಮೆರಿಕವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿ: ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಭಾರತವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನಿಲುವನ್ನು ಗೋಯಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಭಾರತದಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಮೈಸನ್ ಗ್ರೀನರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಅವರ ಸಂತಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>