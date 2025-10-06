<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 5ಜಿ ಗ್ರೂಪ್–1 ಸಾಧನಗಳ ಕೋರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕೇಂದ್ರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್-ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ AMF ಮತ್ತು 5G ಗ್ರೂಪ್-1 ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (NCSS) ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (MTCTE) ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಐಐಟಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘5G ಕೋರ್-ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಐಐಟಿಎಂ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಂ.ಜೆ. ಶಂಕರರಾಮನ್ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>