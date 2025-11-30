ಭಾರತ– ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿ: ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತಂತಿಬೇಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

<p><strong>ಅಗರ್ತಲಾ:</strong> ಭಾರತ– ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಪುರಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ಆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಇರುವ ಬೇಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಹವಾಮಾನವು ಕೂಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೇಲಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಗಡಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p class="title">ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,096 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾ 856 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>