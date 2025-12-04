ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ: ರಷ್ಯಾ ಆಶಯ

ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:35 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:35 IST
ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಒರೆಶ್‌ಕಿನ್‌, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್‌ನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಟಾಫ್
IndiaRussia

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

