ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ: ಭಿನ್ನ ಸ್ವರ ತಾರಕ!

ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 500ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರುವ ಮಸೂದೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.

***

'ಕರೆ ಮಾಡದ ಮೋದಿ; ಆಗದ ಒಪ್ಪಂದ'

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹವಾರ್ಡ್ ಲಟ್ನಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲವು ಸುತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇರಿದರು. 

'ಎಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಲಟ್ನಿಕ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ಹೇರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನೇ ತನಗೂ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೂ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಲಟ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಪ್ಪಂದವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೆಂಬುದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಹವಾರ್ಡ್ ಲಟ್ನಿಕ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Quote - ಲಟ್ನಿಕ್ ಅವರು ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಈಗಲೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮತುಕತೆ ಮುಗಿಸಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ

ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ– ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟು

ಲಟ್ನಿಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು 'ನಿಖರವಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ 'ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ'ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. 2025ರಲ