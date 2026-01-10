ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ: ಭಿನ್ನ ಸ್ವರ ತಾರಕ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೆಂಬುದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಹವಾರ್ಡ್‌ ಲಟ್ನಿಕ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೊವಾರ್ಡ್‌ ಲುಟ್ನಿಕ್‌
ರಣ್‌ಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌
Quote - ಲಟ್ನಿಕ್‌ ಅವರು ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಈಗಲೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮತುಕತೆ ಮುಗಿಸಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ರಣಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ
ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌
Narendra ModiRussiaAmericatariff hikeTrade agreement

