ಡಿ.17ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಎಂಎಚ್‌–60ಆರ್‌ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ನಿಯೋಜನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಎಂಎಚ್–60ಆರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅನ್ನು ಗೋವಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಹನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ.17ರಂದು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುಧಾರಿತ ಆಯುಧಗಳು, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಂಎಚ್–60ಆರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>