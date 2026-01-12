ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Kite Festival Photo's: ಬಾನಿಗೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಮೋದಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:24 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಬರಮತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ – 2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಸಬರಮತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ – 2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪಿಟಿಐ

ADVERTISEMENT
ಬಾನಿಗೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಮೋದಿ

ಬಾನಿಗೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಮೋದಿ

ಪಿಟಿಐ

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್‌ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್‌ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಪಿಟಿಐ

ಗುಜರಾತ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 1,000 ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ 50 ದೇಶಗಳ 135 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 1,000 ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ 50 ದೇಶಗಳ 135 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಭ್ರಮ

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಭ್ರಮ 

ಪಿಟಿಐ

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಪಿಟಿಐ

ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕ್ಕೃತಿಯ ಮೆರಗು

ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕ್ಕೃತಿಯ ಮೆರಗು

ಪಿಟಿಐ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Kite Festival: ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
Kite Festival: ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ: ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ: ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್
modiKite Festival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT