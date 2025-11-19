ISIS ಸೇರುವಂತೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಮಲತಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸೇರುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಲತಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಲತಂದೆ ಸದ್ಯ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುವನಂತಪುರ ಸಮೀಪದ ವೆಂಜರಮೂಡು ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಕರಣವೇನು?:</strong> </p><p>ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ತಿರುವನಂತಪುರದವರು. ಪಟ್ಟಿನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬಳಿಕ, ಮಹಿಳೆಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಲತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಲತಂದೆಯು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಗ್ರವಾದ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸೇರುವಂತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು’.</p>.<p>‘ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕನ ಅಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಈ ಕುರಿತು ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>