ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ದಿಢೀರ್‌ ಭೇಟಿ, ಲಾಕರ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliceJammu and Kashmir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT