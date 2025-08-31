Ganesh Chaturthi: 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ರಥಯಾತ್ರೆ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು 3 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ನಗರದ ಹಬ್ಬಾ ಕಡಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗಣಪತಿಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಝೀಲಂನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯವು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿತು.</p><p> ಗಣಪತಿಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಝೀಲಂನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಜಯ್ ಟಿಕೂ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ’ಎಂದು ಟಿಕೂ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಮುದಾಯವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐದು ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>