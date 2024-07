ಕಥುವಾ: ಉಗ್ರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಸೇನೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ **EDS: RPT CORRECTS MONTH** Kathua: Indian Army personnel during a counter-terror operation following a terrorist attack on an Army convoy in Kathua district Tuesday July 9 2024. At least five Army personnel were killed in the terrorist attack. (PTI Photo)(PTI07_09_2024_RPT027B)