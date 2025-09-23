ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕೇರಳ: SIR ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಒಳ ಹೊರಗು
ಆಳ–ಅಗಲ: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಒಳ ಹೊರಗು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ | ಎಸ್‌ಐಆರ್‌: ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಆಳ–ಅಗಲ | ಎಸ್‌ಐಆರ್‌: ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಆಧಾರ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಆಧಾರ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ
PoliticsElection CommissionKeralalocal bodiesLocal Body ElectionsVoter listlocal bodies pollsEelection Commission of IndiaVoter list revisionLocal body election

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT