ಕೇರಳ | ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ, ದುರ್ವರ್ತನೆ: ನಟಿ ರಿನಿ ಆರೋಪ

<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ:</strong> 'ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಯುವ ನಾಯಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ರಿನಿ ಆನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಪಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬುಧವಾರ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಿನಿ, 'ಯುವ ನೇತಾರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದನು' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ರಿನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಯುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಿನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ನಾಯಕನ ದುರುದ್ದೇಶ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಯಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ನಾಯಕನಿಂದ ದುರ್ವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಾಯಕನಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಶಾಸಕನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. </p><p>ಶಾಸಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>