ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಮದಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು

<p><strong>ಬಾರಾಬಂಕಿ/ಬರೇಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಸರ್ಕಾರದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು 'ಜಿಹಾದ್' ಪದದ ಕುರಿತ ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹಮೂದ್ ಮದಾನಿ ಅವರ ಇತ್ತಿಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದಾನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಾಜ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸಿಂ ರಯೀನ್, 'ಅವು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಸ್ತಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ವಿದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಜಮಿಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮದಾನಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕ್ರಮಗಳು, ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ತೀರ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಅವರು, 'ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಹಾದ್ ಎಂದರೆ, 'ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವನ ಘನತೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>