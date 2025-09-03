ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮರಾಠರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯ ಕಿಡಿ

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ಸಚಿವ ಭುಜಬಲ್ * ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:16 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:16 IST
MaharashtraReservation

