ಐಜ್ವಾಲ್‌: ಇಲಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ

<p><strong>ಐಜ್ವಾಲ್ :</strong> ಐಜ್ವಾಲ್ನ ಪಛೂಂಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ಇಲಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಲಾಲ್ರಾಮ್ಲಿಯಾನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪೈಕಿ ಒಂದು ತಂಡ, ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ತಂಡಗಳು ಇಲಿಗಳ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ 'ಸ್ಕ್ರಬ್ಟೈಫಸ್' ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿವೆ.</p>.<p class="title">ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲಿಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಟೈಫಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.</p>