ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನ: ನಿರುದ್ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p> ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್, 'ಮತಗಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದು ದೇಶದ ಯುವಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮೌನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಲೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>