PM ಮೋದಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು…

<p>ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತಿಚೀನ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾರವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್' ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು.</p>.BRICS Summit 2025 | ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.<p>ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯೆಂಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.4 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ–ನಮೀಬಿಯಾ ಸಹಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ.<p>ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 'ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಅಂಡ್ ಟೊಬಾಗೊ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.ಘಾನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್–ಟೊಬ್ಯಾಗೊಗೆ ಮೋದಿ: ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಸದ್ಯ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೋರಿಂಜಾನ್ ದಾರುಮಾ-ಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದಾರುಮ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಾರುಮ ಗೊಂಬೆಯು ಜಪಾನ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p>.ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ