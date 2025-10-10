ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025: ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಎನಿಸಿರುವ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ 12 ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>. <p>‘ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ 35 ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>