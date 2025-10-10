<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪದ್ಮಾ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೆನೆಸ್ತಾ ಓಪನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–1, 6–3ರಿಂದ ದೀಪ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆನ್ಸಿ ಕನಬಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸಿ ಅವರು 6–2, 6–0ಯಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಟಿ. ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಕಾಂತಾ ಅವರು 3–6, 1–6ರಿಂದ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅರುಣ್ ಮುಂಢೆ ಎದುರು ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>