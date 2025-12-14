ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಹಾರದ ನಿತಿನ್‌ ನಬೀನ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
ನಿತಿನ್‌ ನಬೀನ್ ವಿನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
