ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ‘ದೇಶದ್ರೋಹ’: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಿಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:34 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:34 IST
ಗೌರವ್‌ ಗೊಗೋಯಿ
ಗೌರವ್‌ ಗೊಗೋಯಿ
ಸಂಜಯ ಸಿಂಗ್
ಸಂಜಯ ಸಿಂಗ್
ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತನೆಗಿಂತ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಗೌರವ್‌
ಗೊಗೋಯಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಉಪನಾಯಕ
ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಳಿಸುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯೇ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯೇ?
ಅಸಾದುದ್ದೀನ್‌ ಓವೈಸಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
‘ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ’ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದುಹೇಗೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
ಸಂಜಯ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸದನನಾಯಕ
CricketOpposition allianceIndvsPak

