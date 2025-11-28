ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕತೆಯೇ ಮಾರ್ಗ: ಮೋದಿ

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ 77 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ
ಪಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:49 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:49 IST
Narendra Modi

