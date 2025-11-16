ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಹಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ

<p><strong>ಸೂರತ್</strong>: ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್– ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯ ವಿಷ ಬಿತ್ತುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಜನರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಗುಜರಾತಿನ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕಾರಣ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದ 38 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 34 ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>