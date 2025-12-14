<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ತಮಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಂಪತಿಯು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಜೆಂಟ್ವೊಬ್ಬರ ನೆರವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಳಿಕ, ಲಿಬಿಯಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಯಂಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೆಹ್ಸಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬದಲ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಚಾವ್ಡ, ಪತ್ನಿ ಹಿನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆ. ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ದುಬೈನಿಂದ ಲಿಬಿಯಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣ<br></strong>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಗುಜರಾತಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪಹರಣಕಾರರು, ₹ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದರು.</p><p>ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆ ನಾಲ್ವರನ್ನು – ದೆಹಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಟೆಹರಾನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>