ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:25 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು RSS ಗುಣ; ಗಾಂಧಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು RSS ಗುಣ; ಗಾಂಧಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು RSS ಗುಣ; ಗಾಂಧಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮತ ಕಳ್ಳತನ | ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ–ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತ ಕಳ್ಳತನ | ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ–ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಮತ ಕಳ್ಳತನ | ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ–ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮಾಷೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮಾಷೆ
ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮಾಷೆ
BJPRahul GandhiBiharElection Commisision

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT