ರಾಜಸ್ಥಾನ: ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ ‘ದುಪಟ್ಟಾ’

<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣುವಂತೆ ದುಪಟ್ಟಾ ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಟರ್ನ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ದುಪಟ್ಟಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಮುಖ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಬಿಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹರಿಬಿಟ್ಟು, ಅನವಶ್ಯಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಂಟರ್ನ್ಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಕಳಚುವಂತೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದುಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಟೋಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಈವರೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>