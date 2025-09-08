ಕೀವ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ

<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ‘ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕೀವ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಸೇನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲೇ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಅವರ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಮನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ಆಕ್ರಮಣ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪುಟಿನ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ: ‘ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಮುಂದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>