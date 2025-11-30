Sedition Case: ಎಐಯುಡಿಎಫ್‌ ಶಾಸಕ ಅಮೀನುಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಶಾಸಕ ಅಮಿನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೊರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದು ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಬಂಧನವಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ (ಶಾಸಕ ಇಸ್ಲಾಂ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂಧನವಾದ 23 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಂಧನವಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಇದೊಂದೇ ತಪ್ಪು ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>