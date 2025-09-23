ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆಜಂ ಖಾನ್‌ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಸೇರುವುದು ಸುಳ್ಳು: ಎಸ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಶಿವಪಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:25 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಆಜಂ ಖಾನ್‌ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಆಜಂ ಖಾನ್‌ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತನೆ: ಆಜಂ ಖಾನ್‌ ಆರೋಪ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತನೆ: ಆಜಂ ಖಾನ್‌ ಆರೋಪ
SPBSPuttara pradeshAzam Khan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT