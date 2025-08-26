ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
‘ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ’ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಐರನ್‌ ಡೋಮ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಚೌಹಾಣ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:42 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:42 IST
‘ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ’ವು ಆಧುನಿಕ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಾವು ಹಲವು  ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌, ಸಿಡಿಎಸ್‌
Indian ArmymilitaryCDS

