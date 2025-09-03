ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಪಾಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಯತ್ನ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
suprem court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT