ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌ ನೋಟಿಸ್‌: ಮೊತ್ತ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರ ಪೀಠವು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೂ, ಚೆಕ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪೀಠ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, 'ನೆಗೋಷಿಯೆಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 138ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. </p>.<p>ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಪೀಠ, 'ಚೆಕ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಚೆಕ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ನೋಟಿಸ್ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮೆಸರ್ಸ್ ನಾಫ್ತೋ ಗಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ನ ಮೊತ್ತ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ₹2 ಕೋಟಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರು.</p>