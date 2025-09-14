ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ: ದಟ್ಟಕಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಬಂಕರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲು
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:16 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:16 IST
ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು 1990 ಹಾಗೂ 2000 ಇಸ್ಟಿ ನಡುವೆ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸೇನೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಿಸುವುದು ಖಚಿತ
ಡಿ.ಎಸ್‌.ಹೂಡಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಜನರಲ್‌(ನಿವೃತ್ತ)
KashmirForestTerrorist

