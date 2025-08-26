ಠಾಣೆ : ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ 'ಸೈಬರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್' ತನಿಖಾ ತಂಡ ನೇಮಕ

<p><strong>ಠಾಣೆ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸೈಬರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ‘ ಹೆಸರಿನ ಸೈಬರ್ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅಶುತೋಷ್ ದುಂಬಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ 72 ಸೈಬರ್ ಯೋಧರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಸೈಬರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್‘ ಅಡಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 150 ಸೈಬರ್ ಯೋಧರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೀಸಲು ಸೈಬರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಯೋಧರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದುಂಬಾರೆ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಸೈಬರ್ ಕೋಶಗಳ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 4 ಜನ ಸೈಬರ್ ಯೋಧರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದ ಇವರು ಕ್ಲಿಷ್ಠಕರವಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>