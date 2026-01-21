ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

21 ಜನವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 3:13 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 3:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
News BulletinIndiaSiddaramaiahbengaluruKarnataka politicsTeam IndiaBreaking news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT