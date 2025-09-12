ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಟ್ರಂಪ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ: ರಂಗರಾಜನ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:34 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TaxTrump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT