ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಖಾಲಿದ್‌ಗಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು; ‘ಅನ್ಯಾಯ’ದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ: ಸಿಬಲ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:28 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressKapil SibalSupreme Court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT