ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ</strong>: ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ‘ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–2ರಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಕನಿಕಾ ಸಿವಾಚ್ (41ನೇ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ನಟಾಲಿಯಾ ವಿಲನೋವಾ (16ನೇ) ಮತ್ತು ಎಸ್ತರ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್ (36ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವೂ ಒಂಬತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆ ಪೈಕಿ ಎಂಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (2023) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>