ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಭೂಕುಸಿತ: ಐವರು ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:31 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
LandslidesUttarakhandCloudburstNatural Disaster

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT