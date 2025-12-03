ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೇನೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?: ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್

'ಧರಾಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿವೆ 147 ಶವಗಳು'
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:49 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:49 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: 'ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರಂತ.. ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಹಾಯಕ..'

ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: 'ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರಂತ.. ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಹಾಯಕ..'
CongressBJPPoliticsIndian ArmyUttarakhandNatural Disaster

